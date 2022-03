Agilité “at scale” MAME, 22 mars 2022, Tours.

Agilité “at scale”

MAME, le mardi 22 mars à 19:00

L’agilité n’est pas qu’une question de méthode, ni d’organisation, c’est aussi une question d’architecture. Repartir du contexte réel des grands groupes, en termes de technologie et d’humain, de pourquoi l’agilité devient incontournable et comment on peut s’y prendre : comment redéfinir les responsabilités entre de nouvelles équipes produits quand les règles métiers existantes sont dispersées sur des briques techniques différentes (base de données relationnelles, moniteur transactionnel, bus d’entreprise, applications…) ? Y aller pas à pas, intégrer le fait qu’organisation et architecture SI s’influencent réciproquement, qu’un mauvais choix d’organisation finira par se répercuter sur la technique, et inversement. Et surtout être suffisamment agile pour se permettre de ne pas l’être de façon systématique et de ne pas appliquer une méthode de façon dogmatique. La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés par François.

Entrée libre sur inscription eventbrite

François DESMIER nous livrera sa version de l’agilité à l’échelle d’une entreprise et du lien que l’on peut avoir avec l’architecture du SI.

MAME 49 boulevard Preuilly 37000 Tours Tours Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

