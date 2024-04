AGGREGATE : COLLABORATIONS Eglise du Gesu Toulouse, jeudi 23 mai 2024.

AGGREGATE : COLLABORATIONS Œuvre sur orgue transportable, utilisant le contrôle informatique et les possibilités spécifiques de modulation du vent de l’orgue pour créer des textures multicouches et spectres harmoniques colorés. Jeudi 23 mai, 19h00 Eglise du Gesu

L’ensemble gamut inc est spécialiste et pionnier de la musique instrumentale automatisée et du théâtre musical contemporain.

Dans le cadre d’une résidence de deux semaines chez Toulouse les Orgues, le duo berlinois développe une nouvelle œuvre pour l’orgue transportable « L’Explorateur », qui utilise le contrôle informatique et les possibilités spécifiques de modulation du vent de cet orgue spécial pour créer des textures multicouches et des spectres harmoniques colorés.

Ne ratez pas la sortie de résidence, qui sera organisé sous forme de concert-installation !

Le projet AGGREGATE : COLLABORATIONS est parrainé par Impuls Neue Musik.

À propos de gamut inc :

L’ensemble gamut inc se consacre principalement à la musique instrumentale automatisée et au théâtre musical contemporain. Avec leurs machines à musique et leurs œuvres pour hyper-orgue qu’ils ont eux-mêmes développées, ils travaillent avec des systèmes d’accord étendus et des grilles de tempo flexibles.

En 2023, ils ont créé ZEROTH LAW au Deutsche Oper Berlin, une production d’opéra pour le RIAS Chamber Choir et le Logos Robot Orchestra de 50 musiciens, sur un livret de Frank Witzel, lauréat du prix du livre allemand. Depuis 2016, ils organisent la série de concerts et d’œuvres AGGREGATE, consacrée aux orgues à tuyaux contrôlés par ordinateur. Ils ont reçu des commandes et des invitations de festivals internationaux renommés (par exemple Sónar Barcelona, Orgelpark Amsterdam, Acht Brücken Festival Köln, Jauna Muzica Vilnius, New Music Festival Gdansk, Numusic Festival Stavanger, CTM Berlin, Sonic Acts Amsterdam ou Vancouver New Music).

Ils ont reçu la bourse RELOAD de la Fondation fédérale allemande pour la culture et la bourse Villa Kamogawa de l’Institut Goethe de Kyoto, au Japon, pour découvrir la scène de l’orgue dans ce pays.

En 2024, ils ont reçu une bourse pour explorer les orgues de la côte est du Canada.

Eglise du Gesu 22bis Rue des Fleurs, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

classique électronique