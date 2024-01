34e édition de la Cinemovida Agglomération de Cherbourg en Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 2 février 2024.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-02

fin : 2024-02-21

Festival culturel, pédagogique, ludique et gustatif. Un ensemble de films, de conférences, d’expositions, de concerts et d’ateliers divers, permettant à tous les publics de découvrir la richesse de la culture et de l’histoire de l’Espagne et des pays d’Amérique hispanique.

Au cinéma CGR ODÉON, une douzaine de films en vo espagnole sous-titrée.

Au musée Thomas Henry, la présentation commentée d’un tableau du peintre espagnol Murillo.

A la salle Paul Eluard, une conférence sur Cervantes, les femmes et la liberté .

A l’Autre Lieu, deux concerts et un spectacle musical, ainsi qu’une exposition d’artistes péruviens.

Deux autres expositions seront présentées :

Salamanca dans la galerie de Leclerc Tourlaville et Equateur-Bolivie-Pérou 1975 à la Maison de l’Etudiant et à la Bibliothèque universitaire. La Bibliothèque universitaire accueillera également un atelier de traduction.

Pour les gourmands, un atelier cuisine-dégustation est programmé au Totem.

Enfin une séance de contes accueillera les enfants, leurs parents et grands-parents à la bibliothèque Boris Vian de Tourlaville.

Le programme complet est disponible à l’Odéon, à l’Office du Tourisme et à la mairie de Cherbourg.

Agglomération de Cherbourg en Cotentin Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



