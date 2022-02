Agglobodies – La ville danse ! Théâtre Alphonse Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Yvelines

Agglobodies – La ville danse ! Théâtre Alphonse Daudet, 21 mars 2022, Coignières. Agglobodies – La ville danse !

du lundi 21 mars au vendredi 6 mai à Théâtre Alphonse Daudet

De Jean-Christophe Bardot – Sur une idée originale de Lionel Hoche De centres commerciaux en lieux “historiques”, de parkings en quartiers d’habitation, le chorégraphe Lionel Hoche et le photographe Jean-Christophe Bardot ont invité des passants au mouvement. De ces rencontres est née une série d’images photographiques, un panorama humain et urbain, mêlant les corps aux architectures. En partenariat avec La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines

Gratuit – Entrée libre

De centres commerciaux en lieux “historiques”, de parkings en quartiers d’habitation, le chorégraphe Lionel Hoche et le photographe Jean-Christophe Bardot ont invité des passants au mouvement. Théâtre Alphonse Daudet 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières Coignières Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T13:30:00 2022-03-21T17:30:00;2022-03-22T13:30:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T13:30:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T13:30:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-28T13:30:00 2022-03-28T17:30:00;2022-03-29T13:30:00 2022-03-29T17:30:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T13:30:00 2022-03-31T17:30:00;2022-04-01T13:30:00 2022-04-01T17:30:00;2022-04-04T13:30:00 2022-04-04T17:30:00;2022-04-05T13:30:00 2022-04-05T17:30:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T13:30:00 2022-04-07T17:30:00;2022-04-08T13:30:00 2022-04-08T17:30:00;2022-04-11T13:30:00 2022-04-11T17:30:00;2022-04-12T13:30:00 2022-04-12T17:30:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T13:30:00 2022-04-14T17:30:00;2022-04-15T13:30:00 2022-04-15T17:30:00;2022-04-18T13:30:00 2022-04-18T17:30:00;2022-04-19T13:30:00 2022-04-19T17:30:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T13:30:00 2022-04-21T17:30:00;2022-04-22T13:30:00 2022-04-22T17:30:00;2022-04-25T13:30:00 2022-04-25T17:30:00;2022-04-26T13:30:00 2022-04-26T17:30:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T13:30:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T13:30:00 2022-04-29T17:30:00;2022-05-02T13:30:00 2022-05-02T17:30:00;2022-05-03T13:30:00 2022-05-03T17:30:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T13:30:00 2022-05-05T17:30:00;2022-05-06T13:30:00 2022-05-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: COIGNIERES, Yvelines Autres Lieu Théâtre Alphonse Daudet Adresse 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières Ville Coignières lieuville Théâtre Alphonse Daudet Coignières Departement Yvelines

Théâtre Alphonse Daudet Coignières Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coignieres/

Agglobodies – La ville danse ! Théâtre Alphonse Daudet 2022-03-21 was last modified: by Agglobodies – La ville danse ! Théâtre Alphonse Daudet Théâtre Alphonse Daudet 21 mars 2022 Coignières Théâtre Alphonse Daudet Coignières

Coignières Yvelines