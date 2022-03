Agevillagepro est partenaire du GÉRONFORUM, LE rendez-vous annuel de la FNAQPA Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Agevillagepro est partenaire du GÉRONFORUM, LE rendez-vous annuel de la FNAQPA Bordeaux, 22 juin 2022, Bordeaux. Agevillagepro est partenaire du GÉRONFORUM, LE rendez-vous annuel de la FNAQPA

du mercredi 22 juin au vendredi 24 juin à Bordeaux

Agevillagepro est partenaire du **GÉRONFORUM** Le rendez-vous annuel de la **FNAQPA**. Cet événement est ouvert à tous les professionnels du secteur. Véritable espace d’échanges et de dialogue, il a pour but de nourrir vos réflexions en vous apportant des idées, des contacts, du réseau ; une source d’inspiration. **Le Géronforum de la FNAQPA est de retour en 2022 ! RDV à Bordeaux les 22, 23 & 24 juin** Le Géronforum 2022 aura pour thème central _**”Avenir & Qualité de Vie”.**_ L’amélioration de la qualité dans le secteur ces dernières années est indéniable : qualité des prestations, développement des compétences, des process, etc. Mais dans quel but ? Malgré sa professionnalisation, le secteur manque toujours d’attractivité et le présent, comme l’avenir, sont incertains.

Inscription

FNAQPA Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T16:30:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T16:30:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Agevillagepro est partenaire du GÉRONFORUM, LE rendez-vous annuel de la FNAQPA Bordeaux 2022-06-22 was last modified: by Agevillagepro est partenaire du GÉRONFORUM, LE rendez-vous annuel de la FNAQPA Bordeaux Bordeaux 22 juin 2022 bordeaux Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde