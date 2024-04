AGENT(E) D’ACCUEIL AÉROPORTUAIRE « WELCOME » en contrat de professionnalisation Roissy-en-France Roissy-en-France, lundi 4 mars 2024.

AGENT(E) D’ACCUEIL AÉROPORTUAIRE « WELCOME » en contrat de professionnalisation City One Accueil recrute pour l’un de ses clients des AGENTS(ES) D’ACCUEIL AÉROPORTUAIRE WELCOME en contrat de professionnalisation à temps plein. Vous intégrerez un parcours de formation en alter… Lundi 4 mars, 13h00 Roissy-en-France

City One Accueil recrute pour l’un de ses clients des AGENTS(ES) D’ACCUEIL AÉROPORTUAIRE WELCOME en contrat de professionnalisation à temps plein. Vous intégrerez un parcours de formation en alternance à l’aéroport international CDG avec pour finalité l’obtention du CQP d’agent d’accueil . Une expérience en immersion qui vous permettra à la fois de découvrir un environnement enrichissant, d’être au contact d’une clientèle internationale.

Profil recherché :

anglais conversationnel impératif,

pour les plus de 26 ans, être inscrit comme demandeur d’emploi,

pour les moins de 26 ans, il n’y a pas de condition d’inscription comme demandeur d’emploi.

Vos missions :

accueil des passagers Hautes et Basses Contribution,

orientation des passagers en fonction de la demande,

vérification documentaire et scan des cartes d’embarquement,

dispatch et gestion du flux des passagers en fonction de leurs destinations.

Vous devez vous présenter le Lundi 4 mars à 13h00, muni d’un CV imprimé et en tenue professionnelle.

Etre disponible l’après-midi.

