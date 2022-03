AGENT LOGISITQUE ET COLLECTE / CDI —, 15 mars 2022, Pantin.

AGENT LOGISITQUE ET COLLECTE / CDI

du mardi 15 mars au lundi 28 mars à —

AGENT LOGISITQUE ET COLLECTE —————————- Aujourd’hui, Lemon Tri, c’est une équipe de 100 salarié.e.s, au sein de quatre antennes à Pantin, Marseille, Lille et Lyon qui s’active pour donner corps à ses engagements sociaux et environnementaux. La mission de Lemon Tri ? Proposer des alternatives concrètes aux décharges et à l’incinération. Le principe est de favoriser le tri à la source grâce aux bons outils, des plus simples (corbeilles, containers, etc) aux plus high tech (automates intelligents de tri). Nous apportons un service complet, intégré et transparent permettant à nos clients de reprendre le contrôle de leurs déchets. Nous sommes aussi une entreprise engagée pour l’insertion par l’activité économique, puisqu’une partie des activités logistiques sont opérées par des salarié.e.s en insertion professionnelle. Au sein du pôle Logistique et emploi, vous aurez pour missions de réaliser des tournées de collecte de déchets chez nos clients en Ile de France, et de réaliser des opérations de tri et de conditionnement en entrepôt. _**Voici les 5 piliers de l’agent logistique et collecte :**_ * Fiabilité : ponctualité, honnêteté * Solidarité : avec les encadrants et avec les collègues * Exemplarité : assiduité, respect des consignes, sécurité, EPI, ponctualité… * Expertise : détecter des anomalies, faire des retours terrains, … * Polyvalence : faire des installations, des débarras, … **Missions du poste :** Tournées de collecte : * Conduite et respect de la tournée de collecte (utilisation GPS, etc.) * Opération d’entretien / maintenance et de nettoyage du matériel de tri sur les sites clients * Rotation des contenants de collecte de déchet * Remontée des informations terrain et relation client **Gestion en entrepôt de la matière collectée :** * • Pesée et suivi de la matière collectée * • Tri des sacs en mélange, conditionnement et manutention de la matière conditionnée Autre : installation de clients, participation à l’amélioration de la qualité (affichage rolls, vidéos de site, …) **Pré requis pour le poste :** * Permis B * Suivi d’un itinéraire avec un GPS, lecture de plans et schémas * Organisation et gestion d’une collecte * Report de données sur des outils numériques * Respect des consignes de sécurité et normes qualités sur des machines-outil * Relationnel client **Modalités du poste :** * 35h en CDI * Du lundi au samedi * Horaires variables selon planning : 6h – 14h ou 9h-17h * Rémunération : 1 690 € bruts + prime de 13e mois + prise en charge à 100% du titre de transport + tickets restaurant + prime de salissure – avec évolution salariale possible dans le temps * Prise de poste : mi avril 2022 Pour candidater, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à **[insertion@lemontri.fr](mailto:insertion@lemontri.fr)**

*sur candidature

Lemon tri recrute en CDI

— Pantin Pantin Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T00:00:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T00:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T00:00:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T00:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T00:00:00 2022-03-20T23:59:00;2022-03-21T00:00:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T00:00:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T00:00:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T00:00:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T00:00:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T00:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T00:00:00 2022-03-27T00:59:00;2022-03-28T00:00:00 2022-03-28T23:59:00