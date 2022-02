AGENT D’ENTRETIEN BASE VIE F/H —, 2 février 2022, Saint-Denis.

AGENT D’ENTRETIEN BASE VIE F/H —————————— ### Opération JOP 2024 : FRANCHISSEMENT ISD **Vos missions principales seront les suivantes :** * Nettoyage et entretien de la base-vie * Approvisionner les distributeurs (essuie-main, gel hydroalcoolique, savon) * Suivi du consommable Poste très polyvalent. **Compétences et qualités requises :** * Organisé, ponctuel et le respect des consignes. * Autonomie, sourire, motivation et flexibilité sont indispensables pour mener à bien les missions ! **PROFIL RECHERCHE** Expérience professionnelle : souhaitée Permis : Souhaité Véhiculé : Souhaité **CONDITIONS D’EMPLOI :** Date de prise de poste : dès que possible **Durée du contrat** : 8 mois **Lieu de travail** : Saint-Denis **Déplacements** / Non **Horaires** Journée (2h/jour du lundi au vendredi **Candidature à envoyer à :** Diegane MBAYE : **[diegane.mbaye@plainecommune.fr](mailto:diegane.mbaye@plainecommune.fr)** Nouara BOUDJJERABA : **[entreprise.la-couneuve@pole-emploi.net](mailto:entreprise.la-couneuve@pole-emploi.net)**

