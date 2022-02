AGENT DE SECURITE — Catégorie d’évènement: Seine-et-Marne

AGENT DE SECURITE —————– **Type de contrat** : CDIC * **Démarrage du contrat** : Mars 2022 * **Durée du contrat envisagée** : Durée du chantier – Début 2025 * **Durée hebdomadaire de travail** : 10h * **Lieu de travail** : Chantier L11 * **Salaire** : SMIC * Débutant accepté * Parlé et crire le français * **Habilitations obligatoires** : Diplôme CQP/APS – Carte professionnelle fournie par le CNAPS * Etre éligible à l’insertion * **Permis :** Souhaité **Savoir-être** * Respect des délais , prise d’initiative, travail en équipe, ghestion des aléas **Qualités demandées** Sérieux(se), Fiabilité, Ponctualité, Autodiscipline forte, organisé(e), ordonné(e), envie d’apprendre **Aptitudes Physiques** * Travail au sol * monter et descendre des escaliers * Exposition à l’environnement (bruit, poussière…) _**Les candidatures sont à retourner avant le 25 février 2022 à l’adresse suivante :**_ _**[Jessica.marie-sainte@grandparisgrandest.fr](mailto:Jessica.marie-sainte@grandparisgrandest.fr)**_

