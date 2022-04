AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE — Catégorie d’évènement: Paris

AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE, 22 avril 2022

du vendredi 22 avril au jeudi 5 mai

AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE ———————————- Les métiers de la sécurité souhaitent féminiser leurs équipes! Pour permettre à nos publics d’y accéder, une passerelle emploi-entreprise d’Agente de Prévention et de Sécurité (APS) débute début le 9 mai prochain. Organisée par Pass’Sport Pour l’Emploi, elle est réalisée en partenariat avec l’entreprise Altaïr, le Département et Pôle Emploi. ### Deux informations collectives en présentiel sont organisées: Vendredi 22 avril et Jeudi 5 mai 2022 à 9h30 au 160, rue Pelleport (Métro: Télégraphe) Dédiée au public féminin dans une démarche de mixité, elle permettra aux candidates de : * Découvrir le métier et développer leurs compétences (gestion du stress, travail en équipe…) à travers la pratique sportive (pas de niveau sportif requis) * Obtenir le Titre à finalité Professionnelle d’APS et le Ssiap * Etre préparée à la prise de poste * Intégrer l’entreprise Altaïr en CDI après réussite de la passerelle. Les prérequis (cf. fiche d’information en PJ) : * Action dédiée uniquement au public féminin * Motivation pour le métier d’agente de sécurité * Savoir lire, écrire, compter * Casier judiciaire vierge * Etre de nationalité française OU justifier de 5 ans de présence en France et fournir un casier judiciaire du pays d’origine traduit en français * Etre inscrite à Pôle Emploi * Avoir suivi une scolarité en France (Niveau minimum CAP, Brevet…) ou valider un niveau français B1 **Fiche Action en pj** Les candidatures (CV) sont à transmettre jusqu’au 2 mai 2022 par mail à [recrutement@sport-pour-l-emploi.com](mailto:recrutement@sport-pour-l-emploi.com) Pour tout renseignement complémentaire : 01 43 66 94 65.

106 rue Pelleport 75020 Paris

