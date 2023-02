[Agenda nature] Fabrication d’encres végétales Semblançay Tourisme en Gâtine et Pays de Racan Semblançay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Semblançay

[Agenda nature] Fabrication d’encres végétales, 9 septembre 2023, Semblançay Tourisme en Gâtine et Pays de Racan Semblançay. [Agenda nature] Fabrication d’encres végétales Semblançay Indre-et-Loire

2023-09-09 10:00:00 – 2023-09-09 16:00:00 Semblançay

Indre-et-Loire Semblançay Places limitées à 10 personnes, réservation obligatoire. Lors d’une balade matinale, nous récolterons des plantes et des fruits sauvages afin de réaliser des encres colorées. L’après-midi permettra de tester sur le terrain (dessins de plantes et paysages). Matériel : tablier de cuisine, matériel de peinture et de préparation fourni. Prévoir pique-nique. accueil@couleurs-sauvages.com +33 6 85 26 09 02 CCGR

Semblançay

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Semblançay Autres Lieu Semblançay Adresse Semblançay Indre-et-Loire Tourisme en Gâtine et Pays de Racan Ville Semblançay Tourisme en Gâtine et Pays de Racan Semblançay lieuville Semblançay Departement Indre-et-Loire

Semblançay Semblançay Tourisme en Gâtine et Pays de Racan Semblançay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semblancay tourisme en gatine et pays de racan semblancay/

[Agenda nature] Fabrication d’encres végétales 2023-09-09 was last modified: by [Agenda nature] Fabrication d’encres végétales Semblançay 9 septembre 2023 Indre-et-Loire Semblançay Semblançay Indre-et-Loire Tourisme en Gâtine et Pays de Racan

Semblançay Tourisme en Gâtine et Pays de Racan Semblançay Indre-et-Loire