Laissez-vous guider par nos guides dans les passages secrets et galeries couvertes le temps d’une balade surprenante et gratuite ceci entre célibataires vous permettant de sortir de votre solitude. Agenda visites guidées

Dimanche 24 septembre

Les

années folles à Montparnasse.

Visite guidée par Laurent ou Thierry Rendez-

vous avec à 13h45 métro Edgar Quinet . Retrouvons

le Montparnasse des années 20 et son atmosphère festive. Les

artistes fréquentaient les bars, restaurants et cafés de ce

quartier dont la coupole joyau de l’art déco. Nous verrons l’ancien

atelier de Picasso.

Nous irons voir des tombes célèbres au cimetière dont celles de S.

Gainsbourg

, P.Noiret,

J.

Poiret.

Nous passerons dans des passages avec leurs ateliers. Quelques

façades d’immeubles aux architectures singulières que nous

découvrirons sur notre parcours. En

clôture, notre pot de l’amitié se fera dans un lieu mythique que

celui de La Coupole, ce lieu classé par son style au décor art déco

que nous pourrons apprécier autour d’un chocolat chaud. Dimanche 15 octobre De Saint-Sulpice, le Panthéon, visite culturelle au jardin du Luxembourg. Nous visiterons l’église St Sulpice et la fameuse chapelle des Saints Anges avec ses deux fresques peintes par Eugène Delacroix. Puis nous parcourons les petites rues aux alentours qui ont gardé leur caractère du XVIIe siècle. Pour nous diriger place des Grands Hommes où se trouve le Panthéon dont l’architecte fût Soufflot à l’origine une église dédiée aux reliques de Sainte Geneviève, patronne de Paris, mais finalement consacré aux grands hommes. Nous entrerons pour découvrir le pendule de Foucault. Ensuite nous poursuivrons vers le jardin du Luxembourg avec son palais construit au début du XVIIe pour la régence de la Reine Marie de Médicis Qui deviendra en 1799 le Sénat. Après avoir traversé le jardin du Luxembourg, nous terminerons cette balade par le pot de l’amitié. Dimanche 22 octobre Rendez-vous

avec Fred ou Thierry a 13h00 à Denfert Rochereau La

maison-musée de la Fondation Raymond Devos

ouvre ses portes en novembre 2016, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse,

dans sa maison, plongée dans la verdure ou a vécu l’humoriste prés

de 40 ans. C’est le premier grand musée consacré à un artiste du

music-hall, écrivain et poète. La

visite consiste en une présentation des collections de la Fondation exposées en plein air dans le jardin des bronzes et dans le parc de

Coubertin. Ferme

de Coubertin

pour les amateurs de produits fermiers bio vous pourrez faire votre

marché. – Notre pot de l’amitié se fera vers 17h face à la gare. Dimanche 29 octobre La coulée verte : 2h de balade guidée et commentée par

Thierry ou Fred Rendez-vous

à 14h avec Thierry à la station Bastille départ 14h15 Partant de la Bastille

par son viaduc des arts surplombant les ateliers d’artistes de

l’avenue Daumesnil a 9,18 m de hauteur, nous emprunterons le chemin

par l’ancienne voie ferrée désaffectée depuis 1969 (PC) La gare

terminus était à la Bastille à l’emplacement actuel de l’opéra,

les trains allaient jusqu’à Saint-Maur –> Boissy – Saint-Léger. Elle

a inspiré depuis de nombreuses autres créations comme la Highline à

New York. Pour

découvrir quelques curiosités architecturales souvent invisibles de

la rue, (comme certains immeubles construits à

l’époque du Baron Haussmann).Enfin pour finaliser cette agréable

balade parisienne au bois de Vincennes exactement à la Pte Dorée et

pour clôturer ces 2h de balade 16h00 il sera donc l’heure du

chocolat chaud. Dimanche 5 novembre

Les passages couverts parisiens depuis les grands boulevards a la place Colette. Rendez vous à 13h00 Départ métro Grands Boulevards Admirez la

beauté de ces lieux, finement conservés au fil du temps, grâce aux

diverses rénovations qui permettent un renouvellement constant tout en

préservant le côté authentique. Le temps d’une

balade traversant depuis le 1e au 9e arrondissement, parcourir et

découvrir de nombreux passages emblématiques parmi ceux qui demeurent

aujourd’hui encore ouverts et accessibles au public. Le passage Verdeau et ses galeristes Le passage Jouffroy et l’hôtel Chopin pour commencer la visite Le passage des Panoramas La galerie Colbert La galerie Vivienne ou a vécu le célèbre bagnard François Vidocq qui a inspiré Balzac pour le personnage de Vautrin . Le passage du grand Cerf La galerie Véro Dodat une des rares galeries a avoir gardé ses devantures Nous terminerons par la visite au Palais Royal ou se trouvait la première galerie couverte en 1786. Depuis

la place du Palais Royal nous nous dirigerons vers le jardin des

Tuileries, autour d’un vin chaud à la cannelle pour clôturer cette

balade parisienne entre amis au marché de Noël. Selon jour de regroupement Contact : http://nouvelledimension.free.fr +33145545652 nouvelledimension@free.fr http://nouvelledimension.free.fr

