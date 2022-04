Agenda des rencontres pour le mois d’avril 2022 SOTTEVILLE LES ROUEN Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

SOTTEVILLE LES ROUEN, le mardi 12 avril à 18:00

**ALZHEIMER,** pour accompagner aux mieux vos proches Quelles attitudes, quels comportements adopter face à ces troubles ? Comment réagir devant les difficultés cognitives de son proche ? Comment faire face aux éventuelles réactions agressives ? Pour répondre à ces questions, **FRANCE ALZHEIMER 76** vous propose plusieurs lieux et espaces de rencontres réguliers. Une occasion précieuse d’échanger avec un(e) neuropsychologue et les bénévoles de l’association, mais également de rencontrer d’autres familles, se sentir moins seul dans son rôle d’aidant. **Agenda des rencontres pour le mois d’avril 2022 :** À Rouen : **Mardi 12 avril 2022, de 18 h à 20 h :** Réunion mensuelle Information Accueil Écoute, co-animée par une psychologue et les bénévoles de l’association, au 10 avenue de la libération – SOTTEVILLE LES ROUEN.

France Alzheimer 76 SOTTEVILLE LES ROUEN 10 avenue de la libération Sotteville-lès-Rouen

2022-04-12T18:00:00 2022-04-12T20:00:00

