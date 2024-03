Agenda de nos visites guidées commentées Mairie du 5e arrondissement Paris, dimanche 10 mars 2024.

Du dimanche 10 mars 2024 au dimanche 02 juin 2024 :

.Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 65 ans. gratuit

Réservation obligatoire au 01.45.54.56.52

Offrir l’opportunité aux personnes seules de découvrir des quartiers parisiens commentés par nos animateurs, offrir une seconde opportunité est aussi d’élargir votre cercle amical.

NOS RENDEZ-VOUS POUR NOS RANDONNEES PEDESTRES OU NOS VISITES GUIDEES DANS LE PARIS D’AUTREFOIS.

ACTIVITE GRATUITE Infos 01.455.456.52 OU 06.990.956.30

DIMANCHE 10 MARS La boucle de la Marne de Champigny (94) à Neuilly Plaisance (93)

DIMANCHE 17 MARS La maison littéraire de Victor Hugo et le moulin de Vauboyen (91) Visite guidée commentée

DIMANCHE 24 MARS

NOUVEAU !!UN BAIN DE FORÊT en forêt de St Germain en Laye (78) DECOUVRIR LA SYLVOTHERAPIE

DIMANCHE 14 AVRIL LA MAISON d’Alphonse DAUDET et celle d’Eugène DELACROIX en bordure de Seine en Essonne (91)

DIMANCHE 21 AVRIL Musée CLAUDE MONET peintre impressionniste à Giverny (27)

DIMANCHE 28 AVRIL Visite guidée de l’Abbaye de Royaumont Asnières sur Oise (95)

Dimanche 5 MAI



LA BOUCLE DE LA MARNE. Une vraie randonnée pédestre en pleine nature guidée par Thierry.

Rendez-vous à 13h à la station Auber (RER A),

départ 13h15 pour une belle rando de 3h15.

Entre Champigny et Neuilly Plaisance, le parcours nous permettra de découvrir en bordure de la Marne en pleine

nature, ragondins, loutres, colverts, cygnes, hérons cendrés …

– Le port de plaisance de Nogent

– Le fameux bal de chez Gégène

– Le cabaret la Goulue

Prévoir vos appareils photos. Nous prendrons notre pot de

l’amitié vers 17h a Neuilly Plaisance

Dimanche 12 MAI

DECOUVRIR LA

SYLVOTHERAPIE

Rendez-vous avec Thierry a 13h00 RER A station Charles de

Gaulle , départ 10mn plus tard pour St Germain en Laye.

Une marche thérapeutique de 2h45 pleine forêt jusqu’à

Achères Grand Cormier, les plaisirs de ressentir ses bienfaits et les odeurs de

ses bois.

Ecouter son silence, un doux moment de sérénité, prendre le

temps de respirer ses parfums qui s’en dégagent par la grande diversité de ses

essences d’arbres.

« Les arbres ne sont pas des distributeurs de

sensations pour autant. Celui qui ne voit qu’un arbre ne rencontrera qu’un

tronc et des branches. Mais vous pouvez aussi renouer et prendre soin de l’être

enraciné en chacun de nous », explique Jean-Marie Defossez. « Soyons

clairs, les arbres ne me parlent pas, et je n’entends pas de voix d’arbres,

prévient l’écrivain Claude Faber, stagiaire en sylvothérapie cet automne en

forêt de Fontainebleau. C’est une réelle opportunité d’éveiller véritablement

ses sens. Pendant ces deux jours, je me suis détaché du superflu, je me suis

recueilli et apaisé au contact des arbres. Ils ont une énergie indéniable. J’ai

posé mes mains sur eux et j’ai ressenti un contact émouvant.

Oui, j’ai enlacé ces arbres avec tendresse et j’ai imaginé

qu’ils me prenaient à leur tour dans leurs bras. » Pour Jean-Marie

Defossez, « même si les arbres n’agissent que par l’effet placebo, la

démarche mérite largement un petit détour en forêt ».

« Et n’oubliez pas… d’oublier votre téléphone portable »

La sylvothérapie est une pratique ancestrale issue de la

naturopathie.

Avec un talent de conteuse, Laurence Monce nous invite à une promenade en

forêt salvatrice, distillant au fil des pages ses secrets et conseils pour une

rencontre harmonieuse avec la nature.

Apprenez à reconnaître les essences d’arbres et à vous

connecter à eux au moyen de vos cinq sens, réalisez des recettes de cuisine

simples avec des ingrédients issus de la forêt, découvrez des exercices de

méditation et de respiration qui vont vous ressourcer et invitez les enfants à

avoir un autre regard sur la forêt grâce à des activités respectueuses de leur

environnement.

Dimanche 19 MAI

La maison littéraire de Victor Hugo et le moulin de Vauboyen

(91) Visite guidée commentée

Rendez-vous a 13h00 avec Fred ou Thierry à la gare

d’Austerlitz, départ 13h15, une belle rando au pays de Victor Hugo avec le

château des Roches maison littéraire de Victor Hugo que nous visiterons et son

parc joliment arboré.

S’en suivra une boucle pédestre entre Bièvres et Vauboyen

avec son moulin du XVeme S, Moulin qui a été support d’une expression

culturelle et artistique importante autour de Pierre de Tartas qui a accueilli

au sein du Moulin de Vauboyen de nombreux artistes de renom (Cocteau, Foujita,

Braque, Chagall, Dufy ……) Après avoir serpenté le long de sentes et des

chemins qui traversent la ville, notre boucle se terminera en prenant un joli

sentier qui longe la Bièvres, pour revenir et prendre notre pot de l’amitié à

Bièvres PARTICIPATION 6 € pour la visite de la demeure & son parc

Dimanche 26 MAI

LA MAISON d’Alphonse DAUDET et celle d’Eugène DELACROIX en

bordure de Seine en Essonne (91)

Visite commentée sur place.

Rendez-vous avec Laurent ou Thierry à 13h à la gare

d’Austerlitz, départ à 13h15 pour Ris-Orangis et la boucle de la Seine,

nous verrons la maison d’Alphonse Daudet (1840/1897) et celle

du peintre Eugène Delacroix (1798/1863)

Une visite bucolique sous les saules pleureurs des bords de

seine entre Ris-Orangis Champrosay et Evry: pour redescendre par le GR2 en

direction du vieux Bourg d’Evry. Nous enjamberons la seine sur une passerelle

ou nous pourrons prendre le temps pour observer les péniches passer l’écluse,

avant de rejoindre la gare d’Evry Val de Seine ou nous pourrons prendre le pot

de l’amitié pour clôturer cette belle rando visite

Dimanche 2 JUIN

DE St LAZARE A PIGALLE, MUSEE DE LA VIE ROMANTIQUE et

L’EGLISE SAINTE TRINITE.

Rendez-vous 13h30 avec Fred ou Thierry à 13h45 métro

Saint Lazare , départ 10mn plus tard pour une balade romantique dans le

quartier de la Nouvelle Athénes fréquenté au 19 ème siécle par de grands

artistes.

Nous visiterons l’église de la Sainte Trinité, nous

passerons devant l’atelier de Gustave Moreau devenu un musée. Puis direction

musée de la vie romantique, ancienne demeure d’Ary Scheffer, en remontant la

rue Blanche.

Nous verrons aussi un très beau hôtel particulier et bien

d’autres choses à découvrir.

Nous terminerons ce parcours Place Blanche face au Moulin

Rouge

où nous prendrons notre pot de l’amitié.

