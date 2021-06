Armentières Les Près du Hem Armentières Agenda de l’explorateur :je t’aime moi non plus Les Près du Hem Armentières Catégorie d’évènement: Armentières

Agenda de l’explorateur :je t’aime moi non plus Les Près du Hem, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Armentières. Agenda de l’explorateur :je t’aime moi non plus

Les Près du Hem, le dimanche 12 septembre à 10:00

Espèces animales et végétales se livrent un éternel combat pour défendre leur place dans l’écosystème. La nature est régie par les phénomènes de compétition et de prédation, et c’est aussi pour cette raison qu’elle est si belle.

sur inscription

Sortie nature guidée et gratuite dans le cadre du partenariat avec Les Espaces Naturels de La MEL Les Près du Hem 5 avenue Marc Sangnier 59280 armentieres Armentières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Armentières Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Près du Hem Adresse 5 avenue Marc Sangnier 59280 armentieres Ville Armentières lieuville Les Près du Hem Armentières