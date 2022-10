Découvrez notre agence Vivien Gimenez Architecture Agence Vivien Gimenez Architecture, 15 octobre 2022, Béziers.

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture

Agence Vivien Gimenez Architecture 5 rue Trencavel, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie Parking Béziers Les Halles 1 – EFFIA Place de la Madeleine, BP 4029, 34500 BEZIERS Ce parc de stationnement est localisé à proximité de la Place de la Madeleine et est situé à 50 mètres de l’agence.

06 13 08 44 33 https://www.agence-vga.com/ https://www.agence-vga.com/agence « L’agence se saisit de tous les types de programmes dès lors qu’il existe une volonté pour les réinventer » L’agence Vivien Gimenez Architecture fondée en 2016, basée en plein cœur d’Occitanie dans la ville de Béziers, est une agence d’architecture, d’urbanisme et d’architecture intérieure. Cette agence développe des projets en région et en dehors, et utilise principalement la modélisation en 3 dimensions dans l’élaboration de ses projets en neufs comme en réhabilitations. Cette agence développe une architecture raisonnée, respectueuse d’un environnement à partir duquel elle puise ressources et inspirations. VGA est une agence d’architecture multidisciplinaire et polyvalente qui intervient sur divers domaines et programmes pour le compte de clients publics, privés et des particuliers. Outre les commandes de grés à grés, pour des associations, des maisons individuelles, des réhabilitations d’espaces, de l’aménagement intérieur, des projets de space planning, cette agence participe à des concours d’architectures, réalise des faisabilités et des esquisses pour divers programmes, et assure la maîtrise d’œuvre de conception comme la maîtrise d’œuvre d’exécution. L’agence par son ADN pluridisciplinaire aborde chaque projet selon différents points de vue et par la juxtaposition de regards spécialisés. Il s’agit ainsi de faire coexister le travail de plusieurs disciplines à un sujet d’étude particulier. L’objectif est ainsi d’utiliser la complémentarité intrinsèque des disciplines pour inventer de nouvelles résolutions techniques, esthétiques et programmatiques.

Au programme :

Découverte de l’activité générale de l’agence

Découverte de l’activité de l’agence dans le domaine des travaux sur existants en centre ancien et secteur sauvegardé notamment.

Découverte de l’activité de l’agence dans le domaine de la construction neuve, en tertiaire, campus et médico-social

Découverte de l’activité de l’agence dans le domaine de l’architecture intérieure

Visite d’un projet d’architecture intérieur réalisé par l’agence

Présentation et explication de projets réalisés



