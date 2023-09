Trait d’Union ouvre ses portes ! Agence Trait d’Union Biron, 14 octobre 2023, Biron.

Trait d’Union ouvre ses portes ! Samedi 14 octobre, 10h00 Agence Trait d’Union Gratuit. Entrée libre.

Venez décrouvrir une agence d’architecture locale qui travaille avec des artisans locaux !

Agence Trait d’Union La grange, 24540 Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 19 80 27 98. https://www.instagram.com/traitdunion_architecte/?hl=fr Trait d’union, c’est une agence d’architecture implantée en Dordogne sur la commune de Biron au cœur des bastides du Périgord et de l’Agenais. De ce lieu unique résulte la volonté d’orienter l’acte de construire vers une pratique prenant en compte l’existant et son histoire.

Chaque site est traité de manière respectueuse en accord avec les exigences des maîtres d’ouvrage.

La connaissance des réglementations mises en place sur le territoire et l’attachement à faire des projets en relations constantes avec les divers intervenants (artisans, administrations, bureaux d’études, paysagistes, artistes…) nourrissent et favorisent une projection consciente et modérée. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

