Lycéens aujourd’hui, Architectes demain ! Agence TERTIO – SCP d’Architecture Langeau Vignal Souffron Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Lycéens aujourd’hui, Architectes demain ! Agence TERTIO – SCP d’Architecture Langeau Vignal Souffron, 14 octobre 2022, Brive-la-Gaillarde. Lycéens aujourd’hui, Architectes demain ! Vendredi 14 octobre, 08h00 Agence TERTIO – SCP d’Architecture Langeau Vignal Souffron

Gratuit. Sur inscription. 6 participants maximum avec autorisation parentale pour déplacement sur sites dans le véhicule personnel de l’architecte.

Journées nationales de l’architecture Agence TERTIO – SCP d’Architecture Langeau Vignal Souffron 18 avenue de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Parking La Guierle à proximité – Gratuit 2 heures.

06 99 31 10 30 L’Agence TERTIO – SCP d’Architecture Langeau Vignal Souffron est le regroupement de trois architectes aux compétences complémentaires. L’établissement principal est basé à Gare de Corrèze (19800). Un bureau secondaire existe à Brive la Gaillarde depuis 2018. Vous avez entre 14 et 18 ans, venez vivre le métier d’Architecte sur le terrain ! Réservez votre matinée pour visiter quelques chantiers de l’Agence TERTIO – SCP d’Architecture Langeau Vignal Souffron.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T08:00:00+02:00

2022-10-14T13:30:00+02:00 ©Ordre des Architectes

Détails Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Agence TERTIO - SCP d'Architecture Langeau Vignal Souffron Adresse 18 avenue de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde Age minimum 14 Age maximum 18 lieuville Agence TERTIO - SCP d'Architecture Langeau Vignal Souffron Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze

Agence TERTIO - SCP d'Architecture Langeau Vignal Souffron Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/

Lycéens aujourd’hui, Architectes demain ! Agence TERTIO – SCP d’Architecture Langeau Vignal Souffron 2022-10-14 was last modified: by Lycéens aujourd’hui, Architectes demain ! Agence TERTIO – SCP d’Architecture Langeau Vignal Souffron Agence TERTIO - SCP d'Architecture Langeau Vignal Souffron 14 octobre 2022 Agence TERTIO - SCP d'Architecture Langeau Vignal Souffron Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde Corrèze