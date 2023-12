Le Cafés de la Création by CA Agence Patrimoine et Professionnels Brest – Crédit Agricole Brest, 15 décembre 2023 08:00, Brest.

Le Cafés de la Création by CA Vendredi 15 décembre, 09h00 Agence Patrimoine et Professionnels Brest – Crédit Agricole Gratuit, sur inscription

Vous avez un projet de création, de reprise d’entreprise ou de développement ? et vous avez besoin d’être conseillé ?

Le Crédit Agricole du Finistère et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour les Cafés de la Création by CA.

Etudiants, salariés, demandeurs d’emploi, retraités… Quels que soit votre profil et votre projet, client ou non du Crédit Agricole, vous êtes les bienvenus.

Près de chez vous, des experts de l’entrepreneuriat, chefs d’entreprise, experts-comptables, conseillers financiers, représentants de la CCI et des réseaux d’accompagnement de la création/reprise/transmission – tous bénévoles – vous écouteront, vous apporteront avec bienveillance leur regard sur votre projet, et vous aiguiller vers les interlocuteurs qui vous seront utiles.

Ce café de la création est ouvert à tous ceux qui ont à la fois la volonté d’entreprendre, qui souhaitent être écoutés, challengés et conseillés au mieux pour s’orienter sur la voie de la réussite.

Agence Patrimoine et Professionnels Brest – Crédit Agricole 43 rue Jean-Marie Le Bris, 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T09:00:00+01:00 – 2023-12-15T11:30:00+01:00

creation d’entreprise développement