O2 St Etienne participe à la semaine de la petite enfance 2023. Agence O2 St Etienne, 29 mars 2023, Saint-Étienne. O2 St Etienne participe à la semaine de la petite enfance 2023. Mercredi 29 mars, 09h30, 14h00 Agence O2 St Etienne Nous collaborons ensemble à l’éveil de vos enfants dans ce but l’Agence O2 de Saint-Etienne participe à la « Semaine de la Petite Enfance 2023 ».

Parce que O2 souhaite renforcer le lien enfant-intervenant-parent nous vous proposons plusieurs occasions de partage.

3 Dates ont été prévues:

– Jusqu’au 15 Mars : Un travail créatif entre intervenant-enfant-parent est à réaliser.

– Le 22 Mars : Une exposition SURPRISE en Agence qui mettra en valeur les travaux des enfants sera mise en place. Invitation réservée aux parents faisant déjà appel à nos services.

– Le 29 Mars : Une journée Portes Ouvertes en Agence pour faire découvrir nos services liès à la petite enfance.

N’hesitez à venir découvrir cette exposition au moment de cette journée portes ouvertes destinée à tous !!!

