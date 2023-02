Nous ne gardons pas les enfants, nous les éveillons ! Agence O2, 22 mars 2023, Saint-Léonard.

Mercredi 22 mars, 10h00

Bonjour à tous, petits et grands ! Nous, c’est O2, agence spécialisée dans la garde d’enfants, à domicile.

Nous intervenons pour les enfants de plus de 3 ans, en relai de l’entrée à l’école, pour le mercredi et en périscolaire.

Avoir une nounou O2, c’est quoi ?

– Une nounou qui vient à la maison, dans le cocon de vos enfants, avec leurs jouets, leurs habitudes, c’est top pour eux !

– Des supports adaptés à l’âge, et aux goûts de chacun. Activités culinaires, artistiques, créatives… Beaucoup d’idées pour bien s’amuser !

– De la souplesse pour les parents. Pas de stress d’arriver à temps avant la fermeture de la garderie…

– Des aides, par la CAF, et aussi par le crédit d’impôts.

Et plein d’autres avantages, que nous pouvons vous expliquer, si vous venez nous rencontrer !

A l’agence, les mardis et jeudis matin (9h-12h), et pour la porte ouverte de la semaine de la petite enfance le mercredi 22 mars de 10h à 12h.

Et sur notre site internet http://www.o2.fr

Activités manuelles, maquillages, bonbons et bonne humeur au rendez-vous ;-)



