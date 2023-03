portes ouvertes et initiation danse Agence o2 Fourmies Catégories d’Évènement: Fourmies

Nord

portes ouvertes et initiation danse Agence o2, 21 mars 2023, Fourmies. portes ouvertes et initiation danse 21 – 23 mars Agence o2 Venez découvrir notre méthode, bien plus qu’une garde d’enfants, mais un accompagnement a leur éveil.

Nous aurons le plaisir de vous présenter nos nounous, nos guides d’activités pour les enfants et aussi d’inviter vos enfants à une initiation thêatre et danse le mercredi matin. Agence o2 39 rue Saint Louis 59610 Fourmies Fourmies 59610 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T10:00:00+01:00 – 2023-03-21T13:00:00+01:00

2023-03-23T10:00:00+01:00 – 2023-03-23T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Fourmies, Nord Autres Lieu Agence o2 Adresse 39 rue Saint Louis 59610 Fourmies Ville Fourmies Departement Nord Lieu Ville Agence o2 Fourmies

Agence o2 Fourmies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourmies/

portes ouvertes et initiation danse Agence o2 2023-03-21 was last modified: by portes ouvertes et initiation danse Agence o2 Agence o2 21 mars 2023 Agence o2 Fourmies Fourmies

Fourmies Nord