Journée portes ouvertes Agence O2 Cabourg, 20 février 2023, Merville-Franceville-Plage.

Journée portes ouvertes 20 et 22 février Agence O2 Cabourg

Venez rencontrer nos équipes pour vous renseigner sur la garde d’enfant à domicile !

Agence O2 Cabourg 4 avenue de paris 14810 Merville franceville plage Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie

Comment nos nounous participent à l’éveil de vos enfants

Pour l’équipe d’o2 Cabourg, participer à l’éveil de vos enfants c’est tout à la fois une fierté et une grande responsabilité.

Pour se faire, nous disposons d’une équipe de super nounous, certaines passionnées d’activités créatives, d’autres de jeux de sociétés ou d’activité sportives ou encore conteurs et conteuses experts.

Pour en savoir plus et découvrir notre équipe, on vous ouvre nos portes: lundi 20 et mercredi 22 mars. On vous attend avec impatience :)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T10:00:00+01:00

2023-02-22T17:00:00+01:00