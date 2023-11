Les délégués MSA pour le Téléthon ! Agence MSA Saint-Palais Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais Les délégués MSA pour le Téléthon ! Agence MSA Saint-Palais, 8 décembre 2023, Saint-Palais. Les délégués MSA pour le Téléthon ! Vendredi 8 décembre, 08h30 Agence MSA À Saint-Palais, au coeur du Pays Basque, les délégués MSA du territoire proposeront un petit déjeuner solidaire le vendredi 8 décembre.

Rendez-vous de 8h30 à 12h00 à l’Agence MSA, 8 Rue de Garris 64120 Saint Palais Agence MSA Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T08:30:00+01:00 – 2023-12-08T12:00:00+01:00

2023-12-08T08:30:00+01:00 – 2023-12-08T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Agence MSA Adresse Saint-Palais Ville Saint-Palais Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Agence MSA Saint-Palais latitude longitude 43.327344;-1.034512

Agence MSA Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-palais/