Paniers solidaires : Solidarité alimentaire en Seine-et-Marne Samedi 1 avril, 10h00 Agence MSA du Mée

Le service d’Action Sanitaire et Sociale de la MSA Ile de France a expérimenté en Seine et Marne en 2022, un projet d’aide alimentaire en collaboration avec l’association SOLAAL et les producteurs locaux pour faire face aux difficultés rencontrées par ses assurés et à leurs demandes d’aides croissantes. Fort de son succès, et à la demande des bénéficiaires, l’action sera reconduite au printemps de cette année.

La MSA Ile-de-France conforte ainsi ses missions de proximité et de solidarité, en soutenant ses assurés les plus fragilisés par l’augmentation du coût de la vie et en leur offrant la possibilité d’accéder à une alimentation saine et équilibrée avec des produits frais et franciliens.

Les familles bénéficiaires ont été contactées en amont de l’opération qui se déroulera respectivement :

• Le samedi 25 mars entre 10h et 15h

• Le samedi 01 avril entre 10h et 15h

Pour valoriser aussi ainsi le « bien manger » et créer plus de lien social avec les familles lors de ces temps d’échange, une diététicienne assurera une animation autour des produits distribués et donnera des astuces pour confectionner des recettes simples.

Agence MSA du Mée 378 rue Aristide Briand 77350 LE MEE SUR SEINE Le Mée-sur-Seine 77350 Seine-et-Marne Île-de-France

MSA IDF