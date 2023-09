Innover en matériaux biosourcés et géosourcés (pierre-bois-chanvre-terre) Agence EMMANUELLE ANDREANI ARCHITECTES Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Innover en matériaux biosourcés et géosourcés (pierre-bois-chanvre-terre) Agence EMMANUELLE ANDREANI ARCHITECTES Lyon, 13 octobre 2023, Lyon. Innover en matériaux biosourcés et géosourcés (pierre-bois-chanvre-terre) Vendredi 13 octobre, 10h00 Agence EMMANUELLE ANDREANI ARCHITECTES Entrée libre L’agence EMMANUELLE ANDREANI ARCHITECTES ouvre ses portes pour vous faire découvrir son travail et ses recherches autour du thème caractéristique de l’agence : l’innovation.

Les architectes vous révéleront les projets élaborés par l’agence, qui depuis plus de 20 ans met en oeuvre des solutions innovantes dans l’emploi des matériaux biosourcés et géosourcés ainsi qu’en matière de réemploi.

Au programme : exposition des projets en images, maquettes, vidéos + échange avec les architectes

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

