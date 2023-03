Exposition de dessins d’Eric BIZOT Agence de Tourisme Chagny Chagny Catégories d’Évènement: Chagny

Saône-et-Loire

Exposition de dessins d’Eric BIZOT Agence de Tourisme, 3 mai 2023, Chagny Chagny. Exposition de dessins d’Eric BIZOT EUR 2 Rue des Halles Agence de Tourisme Chagny Saône-et-Loire Agence de Tourisme 2 Rue des Halles

2023-05-03 – 2023-05-30

Agence de Tourisme 2 Rue des Halles

Chagny

Saône-et-Loire Chagny . EUR Venez découvrir les esquisses et dessins au crayon, graphite, et à la plume d’Eric BIZOT. +33 3 85 87 25 95 Agence de Tourisme 2 Rue des Halles Chagny

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Chagny, Saône-et-Loire Autres Lieu Chagny Adresse Chagny Saône-et-Loire Agence de Tourisme 2 Rue des Halles Ville Chagny Chagny Departement Saône-et-Loire Tarif EUR Lieu Ville Agence de Tourisme 2 Rue des Halles Chagny

Chagny Chagny Chagny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chagny chagny/

Exposition de dessins d’Eric BIZOT Agence de Tourisme 2023-05-03 was last modified: by Exposition de dessins d’Eric BIZOT Agence de Tourisme Chagny 3 mai 2023 2 Rue des Halles Agence de Tourisme Chagny Saône-et-Loire Agence de Tourisme Chagny Chagny Saône-et-Loire

Chagny Chagny Saône-et-Loire