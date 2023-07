Gap : l’ancien Grand Hôtel Lombard au rythme des années folles Agence de Développement des Hautes-Alpes. Immeuble Le Lombard (Gap) Gap, 16 septembre 2023, Gap.

Gap : l’ancien Grand Hôtel Lombard au rythme des années folles Samedi 16 septembre, 09h00 Agence de Développement des Hautes-Alpes. Immeuble Le Lombard (Gap)

C’est au cœur des années folles et de l’entre-deux-guerres, que le Grand Hôtel Lombard de Gap avait été édifié pour Pierre Lombard par l’architecte grenoblois Georges Serbonnet entre 1924 et 1946 dans le quartier de la gare. Bâtiment emblématique de la ville, son architecture imposante mêle les codes et les décors « Art Nouveau » et « Art Déco » tant en façade que sur les espaces intérieurs à l’image de son somptueux vestibule avec ses mosaïques et son ascenseur d’époque. Un établissement à la fois sobre et prestigieux, qui concentrait les technologies les plus modernes jusqu’au milieu des années 1960 avant sa vente et sa transformation en appartements privés en 1971. Un lieu de passage également de nombreuses personnalités comme Edith PIAF en 1959 mais aussi le siège des forces d’occupation durant la seconde guerre mondiale.

L’ancien Grand Hôtel Lombard abrite aujourd’hui au rez-de-chaussée, les locaux de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes (Propriété du Département) installés notamment dans les anciens salons et dans la grande salle à manger.

A l’occasion de ces 40èmes Journées Européennes du Patrimoine, autour de la thématique du « Patrimoine vivant » et à l’aube du centième anniversaire de sa construction, le Lombard se dévoilera toute la journée du Samedi 16 septembre 2023 au rythme des années folles. Un clin d’œil au passé et à l’avenir avec au programme, une exposition de photos et d’archives sur le bâtiment, des visites du rez-de-chaussée (hall et locaux de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes, seuls espaces accessibles au public), une présentation de voitures automobiles et cycles d’époque avec un apéritif musical en terrasse à la mi-journée animé par le groupe haut-alpin « Tchava Genza ».

Un rendez-vous annuel unique pour se réapproprier pour quelques heures, le passé de ce bâtiment historique prisé jadis des gapençais, où planent encore les ombres de nombreuses personnalités du monde des arts, du sport ou de la politique.

Agence de Développement des Hautes-Alpes. Immeuble Le Lombard (Gap) 13 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492536200 http://www.hautes-alpes.net C’est un bâtiment presque centenaire et peut-être le plus remarquable de Gap. Edifié entre 1924 et 1935 par l’architecte grenoblois Georges SERBONNET, l’ancien Grand Hôtel Lombard mêle des décors moulurés empruntés à l’Art Nouveau et à l’Art Déco tant sur ses façades qu’en intérieur avec son vestibule et son ascenseur d’époque et ses mosaïques polychromes au rez-de-chaussée. Fermé à la fin des années 1960 puis transformé en appartements privés dès 1971, l’ancien établissement hôtelier abrite désormais les services de l’Agence de Développement Économique et Touristique des Hautes-Alpes du Département dont les missions sont de faire rayonner les Hautes-Alpes en terme de notoriété et d’image, tout en assurant la promotion des territoires, des entreprises et des savoir-faire haut-alpins. Transports à proximité et parkings gratuits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Patrick DOMEYNE