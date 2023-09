Visite de l’agence d’architecture Bien Chez Soi Halluin Agence d’Architecture Bien Chez Soi – Sébastien Dhooge Architecte dplg Halluin Catégories d’Évènement: Halluin

Agence d'Architecture Bien Chez Soi – Sébastien Dhooge Architecte dplg Halluin, 13 octobre 2023, Halluin. Visite de l'agence d'architecture Bien Chez Soi Halluin 13 et 14 octobre Agence d'Architecture Bien Chez Soi – Sébastien Dhooge Architecte dplg le vendredi 13 octobre de 9h à 18h et le samedi 14 octobre de 9h à 12h30 :

– Présentation des locaux.

– Discutons de vos projets autour d’un thé / café !

– Réponse à vos questions générales sur l’architecte : A quoi sert l’architecte ? Que fait l’architecte?

– Présentation de projets en vidéo ou au format papier. Agence d'Architecture Bien Chez Soi – Sébastien Dhooge Architecte dplg 37B rue de Lille – 59250 HALLUIN Halluin 59250 Nord Hauts-de-France 0320562755 https://www.bien-chez-soi.com Après plusieurs années d'activité en secteur Lillois, l'agence d'architecture Bien Chez Soi a emménagé au 37 B rue de Lill à Halluin début juillet 2022.

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

