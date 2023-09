Visite de l’agence d’architecture AUM Pierre Minassian agence d’architecture AUM Pierre Minassian Tassin-la-Demi-Lune, 13 octobre 2023, Tassin-la-Demi-Lune.

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, nous ouvrons les portes de notre agence et vous proposons une visite commentée de ce bâtiment dont la construction s’est achevée en juillet 2018.

Conçu comme une sculpture monolithique, ce lieu du quotidien devient lieu d’exception dans lequel les matériaux prennent une valeur esthétique forte qui participe à l’intégrité de la conception architecturale. Le béton, présent sur toutes les faces de la construction, a été mis en œuvre grâce à des procédés brevetés dont certains sont propres à l’agence AUM.

La visite de notre agence sera l’occasion d’aborder le thème retenu cette année pour les JNA, ‘Architectures et Transition écologique’. Nous vous parlerons de notre travail et de la façon dont nous abordons la question environnementale chaque jour à travers la réflexion que nous menons pour concevoir des bâtiments qui respectent leur environnement.

Nous présenterons également, à travers une exposition de maquettes, croquis et prototypes, l’ensemble de notre travail, en particulier nos maisons, qui ont fait l’objet de nombreuses publications et distinctions. Nous vous expliquerons notre démarche, notre façon de travailler et la manière dont nos projets prennent forme.

L’évènement se terminera par un échange avec les visiteurs sur la question de la mission de l’architecte, de sa responsabilité et de son rôle, générateur de vivre ensemble.

Visites : vendredi 13 octobre à 18h30, samedi 14 octobre à 10h30 et dimanche 15 octobre à 10h30.

Inscriptions: envoyer un mail à press@aum.fr

La construction de notre agence s'est achevée en juillet 2018.

Signal fort dans la ville, ce bâtiment participe à une démarche de revalorisation d’une zone de périphérie urbaine. Sa structure et sa transparence en font une transition entre espace urbain et espace privé, entre minéralité et espace végétalisé.

Signal fort dans la ville, ce bâtiment participe à une démarche de revalorisation d'une zone de périphérie urbaine. Sa structure et sa transparence en font une transition entre espace urbain et espace privé, entre minéralité et espace végétalisé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

Studio Erick Saillet