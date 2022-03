Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord : Conférence Patrimoine et Paysage en Vallée Dordogne et Forêt Bessède Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

2022-03-24 – 2022-03-24

Saint-Cyprien Dordogne Le territoire de la Vallée Dordogne et Forêt Bessède présente un cadre de vie exceptionnel par son architecture, sa vallée, ses forêts, ses sous-sols variés et ses paysages multiples…

Le CAUE Dordogne et la Mairie de Saint-Cyprien vous invitent le jeudi 24 mars 2022, à la salle du Grand Foyer, à (re)découvrir l’ensemble de ces paysages grâce à l’Album des territoires et l’Atlas des paysages de la Dordogne ainsi qu’à travers le label Petites Cités de Caractère®, récemment décerné à la commune de Saint-Cyprien. Une conférence présentée par Valérie Dupis, paysagiste-urbaniste et Directrice adjointe du CAUE Dordogne et Jean-Pierre Servoir, 1er adjoint au Maire, Commune de Saint-Cyprien. Entrée libre. Venez le jeudi 24 mars 2022, au Grand Foyer, (re)découvrir l’ensemble des paysages de la Vallée Dordogne et Forêt Bessède.

