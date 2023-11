Un jouet pour un sourire Agence Century 21 Bel Air Penestin, 1 novembre 2023, Penestin.

Pour que dans toutes les maisons les enfants fêtent Noël,

Durant tout le mois de novembre, les professionnels CENTURY 21 se mobilisent et collectent des jouets partout en France. Depuis quelques années en effet, un grand nombre d’agences du réseau ont pu, grâce aux liens de proximité tissés avec les familles, collecter des jouets et les offrir aux enfants.

Cette année, nous nous mobilisons au profit des associations R’éveillons La Solidarité et ASO Au seuil de l’Océan dans l’espoir d’en récolter encore davantage.

L’association R’Eveillons La Solidarité (RLS), vient en aide aux personnes dites « Invisibles » des personnes et familles en grandes précarités comme les « Copains et Copines de Rue » (SDF) ou réfugiés, mais également aux personnes qui se retrouvent en difficultés « soudain » et qui ne peuvent bénéficier aux aides traditionnelles. Nous collectons et distribuons des denrées alimentaires, des produits d’hygiènes, des vêtements et, à l’approche des fêtes de fin d’années, des jouets.

L’association Au Seuil de l’Océan (ASO) est une association humanitaire d’entraide sociale constituée en 2001, reconnue d’intérêt général depuis 2016, ayant pour objets l’aide aux personnes en situation de handicap et la promotion des arts du spectacle vivant.

Nous invitons donc les habitants, les enfants qui le désirent à déposer dans notre agence les jouets auxquels ils souhaitent donner une seconde vie, et Début décembre, nous organiserons une grande soirée pour la remise officielle des jouets à ces associations.

Avec l’aide de chacun et en relayant cette opération, nous pouvons permettre aux enfants de nos quartiers de fêter Noël dans toutes les maisons.

Merci pour votre relais et l’aide que vous voudrez bien apporter.

