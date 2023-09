Portes ouvertes : Agence Brin d’Archi Agence Brin d’Archi Saillans Catégories d’Évènement: Gironde

Saillans Portes ouvertes : Agence Brin d’Archi Agence Brin d’Archi Saillans, 13 octobre 2023, Saillans. Portes ouvertes : Agence Brin d’Archi Vendredi 13 octobre, 14h00 Agence Brin d’Archi Gratuit. Entrée libre. Venez présenter votre projet de rénovation, agrandissement ou construction et bénéficiez d’une étude de la faisabilité offerte.

Pensez à vous munir de tout document relatif à votre projet (plans, photos, règlement d’urbanisme, etc…)

Étudiants : c’est le moment de découvrir le métier d’architecte. Agence Brin d’Archi 3 lieu dit Cardeneau, 33141 Saillans Saillans 33141 Cardeneau Nord Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 83 36 26 00. http://www.brindarchi.fr/ https://www.facebook.com/Brin-dArchi-528715830625725;https://fr.pinterest.com/brindarchi/;https://www.archidvisor.com/agence/593118fff031e17eeb300da3/Brin%20d%27Archi;https://www.houzz.fr/pro/brindarchi/brin-d-archi Au cœur du village de Saillans, l’agence Brin d’Archi redonne vie à une partie des anciens bâtiments de la propriété viticole familiale. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

