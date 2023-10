L’agence vous ouvre ses portes ! Agence BRAZIER & NERVO Abbeville Catégories d’Évènement: ABBEVILLE

Somme L’agence vous ouvre ses portes ! Agence BRAZIER & NERVO Abbeville, 13 octobre 2023, Abbeville. L’agence vous ouvre ses portes ! Vendredi 13 octobre, 09h30 Agence BRAZIER & NERVO L’agence vous ouvre ses portes ! Agence BRAZIER & NERVO 20 rue Millevoye 80100 ABBEVILLE Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 0322288941 http://www.brazier-nervo.fr/ L’agence est fondée depuis 2004 par Marie de Nervo (Architecte D.P.L.G.), et Evrard de Nervo (Economiste de la construction); elle est aujourd’hui constituée de 7 membres. Notre force : les fonctions réunies d’architecte et d’économiste offrent une complémentarité idéale, au sein d’un même lieu, avec une agence aux dimensions humaines.

Suivi par les mêmes acteurs, depuis le relevé jusqu’à la réception des travaux, chaque projet est pensé dans une globalité à la fois technique, financière, esthétique, et fonctionnelle. Nous travaillons dans de nombreux secteurs (bâti neuf ou anciens), tels que: – l’habitat et les extensions

– la restauration,

– les loisirs et l’éducation,

– la santé, le tertiaire,

– les commerces

– les rénovations d’immeubles avec système d’I.T.E. Ce, dans un périmètre d’environ 50 km autour d’Abbeville (axes Amiens / Le Touquet / Dieppe), mais également en région parisienne, lilloise, méditerranéenne. Quartier Coeur de ville. Accessible en transports en communs, voiture ou à pieds.Possibilité de stationnement à proximité immédiate. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00 Google Détails Catégories d’Évènement: ABBEVILLE, Somme Autres Lieu Agence BRAZIER & NERVO Adresse 20 rue Millevoye 80100 ABBEVILLE Ville Abbeville Departement Somme Lieu Ville Agence BRAZIER & NERVO Abbeville latitude longitude 50.105821;1.837143

Agence BRAZIER & NERVO Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/