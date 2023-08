Portes ouvertes : Agence architecture Best Of Agence Architecture Best Of Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Portes ouvertes : Agence architecture Best Of Agence Architecture Best Of Poitiers, 13 octobre 2023, Poitiers. Portes ouvertes : Agence architecture Best Of Vendredi 13 octobre, 14h00 Agence Architecture Best Of Gratuit. Sur inscription. Nous vous proposons une visite de l’agence, l’exposition de projets, et une présentation du métier d’architecte… Agence Architecture Best Of 11 rue du moulin apparent, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 09 50 24 79 86 http://www.bestof.archi https://www.facebook.com/agence.bestof [{« type »: « email », « value »: « bestofarchitecture@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 50 24 79 86 »}] L’Agence d’Architecture Best Of travaille aussi bien avec des maîtres d’ouvrage publics que privés (particuliers, entreprises, commerces…) : de la conception à la réalisation de votre projet, pour une rénovation énergétique, mais aussi pour des études de faisabilité ou de programmation, des conseils avant achat d’un bien ou pour mettre votre maison en valeur en vue d’une vente (home staging)… Nos références vont vers des projets variés, par exemple : des bâtiments type écoles, crèches, médiathèque, maison de retraite… mais aussi des aménagements urbains, des maisons individuelles, des extensions, des commerces ou bâtiments d’entreprise, principalement avec une conception bioclimatique, construction bois ou autres matériaux, démarche environnementale, dans un souci de développement durable, d’économie d’énergie… Stationnement en bas de la rue (avenue de Paris). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

