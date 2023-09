Qui es-tu, Monsieur l’Architecte ? Agence ANP Architecte Bouguenais, 13 octobre 2023, Bouguenais.

Qui es-tu, Monsieur l’Architecte ? 13 et 14 octobre Agence ANP Architecte Entrée libre

L’Agence ANP Architecte vous propose de visiter ses locaux.

Ce sera l’occasion de vous présenter le métier de l’Architecte et l’étendue de ses missions, ainsi que des éléments plus méconnus comme le principe de profession réglementée.

Il vous sera possible d’échanger avec l’Architecte autour de ses travaux, de lui demander conseil dans le cadre d’un projet, de voir des photos de chantiers en cours ou de réalisations… Le tout autour d’un café ou d’une boisson.

Agence ANP Architecte 19A Rue du Moulin – 44340 BOUGUENAIS Bouguenais 44340 Les Couëts Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 99 62 53 82 https://anparchitecte.fr/ L’Agence ANP Architecte s’est récemment implantée en fond de cour, dans le quartier animé des Couëts, en réinventant un vieux garage à moitié écroulé et en réutilisant avec inventivité les matières premières disponibles sur le site. Je vous y ferais découvrir mon métier, ma passion, mon engagement et ma manière de travailler. Proche arrêt Tramway

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Copyright ANP Architecte