Ateliers d’écologie pratique, randonnées et événements Agen, lundi 1 janvier 2024.

Agen Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-24

Retrouvez le programme des ateliers et évènements de l’association Au Fil des Seéounes sur : https://aufildesseounes.jimdofree.com/

Retrouvez le programme des ateliers et évènements de l’association Au Fil des Seéounes sur : https://aufildesseounes.jimdofree.com/

Une rando-climat, des cinés en plein air, ateliers d’écologie et bien d’autres choses, vous sont proposées, que ce soit pour une découverte entre amis ou une sortie familiale, vous trouverez sûrement votre bonheur !

.

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Destination Agen