Octobre Rose – Programme Agen, 28 septembre 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

Un beau programme pour Octobre Rose !.

Randonnée et animation autour de la recherche, prévention, et dépistage du cancer du sein..

2023-09-28 fin : 2023-10-30 . .

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A great program for Pink October.

Hikes and events focusing on breast cancer research, prevention and screening.

Un gran programa para el Octubre Rosa

Una marcha y actividades centradas en la investigación, prevención y detección del cáncer de mama.

Ein schönes Programm für den Rosa Oktober!

Wanderung und Animation rund um die Erforschung, Prävention und Früherkennung von Brustkrebs.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Destination Agen