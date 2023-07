Garonne Plage Agen, 8 juillet 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

Tous les plaisir de la plage en Bord de Garonne !

À disposition gratuitement sur la plage : structures gonflables dans l’eau, canoës, pédalos, paddle, bateau pour les tout petit.

Plus d’infos et programme sur le site internet..

2023-07-08 fin : 2023-09-03 19:00:00. EUR.

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



All the fun of the beach on the banks of the Garonne!

Available free of charge on the beach: inflatables in the water, canoes, pedalos, paddleboats and boats for the very young.

More info and program on the website.

¡Toda la diversión de la playa a orillas del Garona!

Disponibles gratuitamente en la playa: hinchables en el agua, canoas, hidropedales, botes a pedales y barcas para los más pequeños.

Más información y programa en la web.

Alle Freuden des Strandes am Ufer der Garonne!

Am Strand stehen kostenlos zur Verfügung: Hüpfburgen im Wasser, Kanus, Tretboote, Paddelboote, Boote für die ganz Kleinen.

Weitere Informationen und Programm auf der Website.

