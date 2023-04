FUN&CO Agen, 8 juillet 2023, Le Temple-sur-Lot.

FUN&CO 8 – 21 juillet Agen 1655€ par jeune / 2 semaines

Fun & Co

11-14 ans et 15-17 ans

Colonie sur un site Labellisé*

« centre de préparation aux JO 2024 »

* l’aviron olympique et paralympique, le basket-ball et le basket-ball fauteuil, la boxe, le canoë-kayak sprint, le goalball, le handball, le judo olympique et paralympique, le paracanoë, le taekwondo olympique et paralympique.

* Accueil au sein de la colonie des enfants / jeunes des sportifs

* Rencontre avec les sportifs compétitifsÉchanges / découvertes des différentes disciplines

* Respect des sportives (entraînements- sommeils..)

* Vivre le sports sans être différents quel que soit son handicap (vivre ensemble et facteur de lien social)Infrastructures à disposition pour les groupesInitiation avec les entraineurs selon leur disponibilité.

Dans la vallée du Lot, un panel de loisirs de la farniente, aux sports les plus originaux les uns que les autres. Avec les glisses fantatstiques dans les toboggans du parc Aqualand !

Situé en pleine nature, dans un milieu préservé, pour des activités nautiques et des baignades quotidiennes surveillées dans la piscine privée.

Découverte et plaisirs pour chacun

#Fun&CoAquatique #Fun&CoAdventure #Fun&CoEvasion !

#Fun & Co Aquatique : Activités Nautiques et Stage Wakepark

• Activités Nautiques, avec pratique du : Paddle / Canoë / Voile / Aviron / Kayak Polo.

• Stage Wakepark et rider comme les pros : Ski Nautique / Wakeboard / Kneeboard

#Fun & Co Adventure : Rugby – Paddle – VTT

#Fun & Co Évasion : Bivouac – Camping – Parc Aqualand

À volonté :

‍• Baignades en piscine privée surveillées par un MNS

Agen Temple sur Lot Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « team@ftb-explorers.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ftb-explorers.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0617318529 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T09:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T15:00:00+02:00

Ski nautique – Piscine -Aviron -Paddle -VTT – English Games Party –