ZAP’SPORTS Agen, 8 juillet 2023, Le Temple-sur-Lot.

ZAP’SPORTS 8 – 21 juillet Agen 1405€ par enfant / 14 jours

6-8 et 9-11 ans

Colonie sur un site Labellisé*

« centre de préparation aux JO 2024 »

* l’aviron olympique et paralympique, le basket-ball et le basket-ball fauteuil, la boxe, le canoë-kayak sprint, le goalball, le handball, le judo olympique et paralympique, le paracanoë, le taekwondo olympique et paralympique.

Accueil au sein de la colonie des enfants / jeunes des sportifs

Rencontre avec les sportifs compétitifs

Échanges / découvertes des différentes disciplines

Respect des sportives (entraînements- sommeils..)

Vivre le sports sans être différents quel que soit son handicap (vivre ensemble et facteur de lien social)

Infrastructures à disposition pour les groupes

Initiation avec les entraineurs selon leur disponibilité

Le Lot-et-Garonne, un haut lieu du tourisme vert !

Du sport, mais aussi de la détente, les pieds dans l’eau, Le nez en l’air, les doigts-pieds en éventail. Chacun vibre comme il lui plaît !

Un concentré de sports sur le thème des JO 2K24 !

=> Aux choix tous les matins :

1° Zap’ Ballons – Terrains privés.

Foot et/ou Rugby : Séances d’entraînements (échauffements – activités…). / Perfectionnement des tactiques et techniques de matchs. / Perfectionnement aux gardiens de buts et attaquants, précieux conseils pour progresser. / Différents aspects du jeu offensif sont abordés : frappes, combinaisons, freiner l’adversaire …

Savoir mettre en pratique et consolider les acquis : Tournois quotidiens.

Séances d’entraînement encadrées par des moniteurs diplômes du Brevet d’État, spécialisation Foot et Rugby.

2° Zap’ Multi activités–

• Initiation au judo • Hockey en salle • Tennis terrains privés • Course d’orientation.

=> Pour tous les après-midis

* Zap’ Nautiques

Embarcations nautiques avec pontons privés.

Canoë, Stand-up Paddle, Voile, Kayak Polo, Aviron.

* Zap’ Découvertes – Pour le plaisir

Pêche le long du ponton de la base, Sortie VTT le long des sentiers balisés du Lot.

‍Camping d’1 nuit sur le centre, Initiation au basket, terrains privés sur la base.

Initiation au Water Polo, piscine privée.

* Zap’ Loisirs – Mercredi et week-end

‍Baignades en piscine privée surveillées par un MNS, Parc Aqualand sur 1 journée.

Un été sports/loisirs pour le bonheur des débutants aux confirmés avec un panel de maintes activités sportives à sensations garanties !

Ateliers Patrimoine et Rural : Écosystème-Énergies renouvelables-Village-Agriculture-Production locale-

English Games Party : 1h30/jour de découverte d’anglais.

Parcs d’attractions : Parc Aqualand.

Hébergement :

Le centre est situé dans un domaine arboré et verdoyant complètement clos étendu de 7 hectares en bordure du Lot. Et à proximité immédiate du centre du village.

Les repas sont établis sur place par le cuisinier avec des produits locaux. La salle à manger est climatisée avec vue panoramique sur le Lot et les repas du soir peuvent être pris en extérieurs à la fraîcheur du coucher du soleil.

La partie hébergement dispose de chambres de 4 à 6 lits dont douches et toilettes, répartis sur 2 étages donnant sur le parc.

Toutes les activités sportives sur place sans oublier la piscine privée face au Lot surveillée par un MNS tous les après-midis.

Encadrement :

Equipe diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont : 1 Directeur BAFD-1 Adjoint pédagogique -1 Assistante sanitaire PSC1- 1 animateur(trice) BAFA ou stagiaire pour 6 enfants.

Toutes les activités sportives sont encadrés par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs FTB.

Tarif tout inclus :

Voyage A/R en TGV au départ de Paris – Hébergement – Activités mentionnées- Remise des diplômes – Restauration – Déplacements locaux-Encadrement – Assurances – Assistance rapatriement.

aviron – canoé – baignades – judo – basket – FOOT- RUGBY-PISCINE PRIVÉE-