« Lot-et-Garonne, un haut lieu du tourisme vert ! » pour une Immersion complète à la ferme auprès des poules, coqs, ânes, lapins, sans oublier bien sûr les chèvres et boucs !

Le centre est situé dans un domaine arboré et verdoyant complètement clos étendu de 7 hectares en bordure du Lot. Et à proximité immédiate du centre dans le département du Lot-et-Garonne entre Villeneuve-sur-Lot et Marmande.

S’imprégner du Rythme de la nature ……………………….

Des journées pleines de découvertes, les bruits de la nature en directs.

• 6 jours comme un paysan en ateliers :

=> soins des animaux

=> traite des chèvres

=> tétée des chevreaux

=> atelier poussin & la poule

=> atelier teinture

=> confections pain et fromage.

De la découverte aux souvenirs jusqu’à l’émerveillement.

Se détendre, s’initier, progresser, se performer …………

Sports et Loisirs découvertes encadrées par des Moniteurs diplômés BE « Brevet d’Etat » et accompagnés par les animateurs d’FTB.

Un concentré de sports pour une programmation adaptée à chacun :

Activité nautique : Voile

Activités collectives : Tennis – Théâtre

Activités Nature : Pêche, Course d’orientation

Ateliers Patrimoine et Rural : Écosystème-Énergies renouvelables-Village-Agriculture-Production locale-

English Games Party : 1h30/jour de découverte d’anglais.

Parcs d’attractions : Parc Aqualand.

Hébergement :

Ces locaux sont installés dans un cadre verdoyant et accueillant

La partie hébergement dispose de chambres de 4 à 6 lits dont douches et toilettes, répartis sur 2 étages donnant sur le parc.

Les repas sont établis sur place par le cuisinier avec des produits locaux.

La salle à manger est climatisée avec vue panoramique sur le Lot.

Toutes les activités sportives sont pratiquées sur place sans oublier la piscine privée face au Lot surveillée par un MNS tous les après-midis.

Encadrement :

Equipe diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont : 1 Directeur BAFD-1 Adjoint pédagogique -1 Assistante sanitaire PSC1- 1 animateur(trice) BAFA ou stagiaire pour 5 enfants.

Toutes les activités sportives sont encadrés par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs FTB.

Tarif tout inclus :

Voyage A/R en TGV au départ de Paris – Hébergement – Activités mentionnées- Remise des diplômes – Restauration –Déplacements locaux-Encadrement – Assurances – Assistance rapatriement.

