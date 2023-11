1er Forum de la vie numérique & citoyenne Agen Agora – Centre des congrès d’Agen Agen Catégories d’Évènement: Agen

1er Forum de la vie numérique & citoyenne
Vendredi 1 décembre, 09h00
Agen Agora – Centre des congrès d'Agen
Entrée gratuite sur inscription

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne sera présente au 1er Forum de la vie numérique et citoyenne, jeudi 30 novembre à partir de 9h30 au centre des congrès d'Agen.

Nous tiendrons pour l’occasion un stand pour informer les citoyens sur les actions de l’UE dans le domaine du numérique.

Le forum est ouvert à tous.

L’entrée est gratuite sur inscription.

Pour plus d'informations : https://forum-declic47.lotetgaronne.fr/content/practical-information

Agen Agora – Centre des congrès d'Agen
351 Avenue du Midi – 47000 AGEN
Agen
47000 Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine

2023-12-01T09:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

