Exposition Dinoshark Agen Agora Agen, 28 octobre 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

La sortie en famille à ne pas rater, deux mondes et deux univers réunis , pour le plus grand plaisir des petits et des grands..

2023-10-28 fin : 2023-10-29 18:00:00. EUR.

Agen Agora

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A not-to-be-missed family outing, bringing together two worlds and two universes, to the delight of young and old alike.

Una cita familiar ineludible, que reúne dos mundos y dos universos, para deleite de grandes y pequeños.

Der Familienausflug, den Sie nicht verpassen sollten, zwei Welten und zwei Universen vereint , zur Freude von Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Destination Agen