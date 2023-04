Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale AGEN AGORA – CENTRE DES CONGRES, 9 février 2024, AGEN.

Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale AGEN AGORA – CENTRE DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:00 (2023-09-22 au ). Tarif : 38.0 à 42.0 euros.

Dark Smile Prod (2-1073558/3-1102742) en accord avec Bleu Citron présente ce spectacle En 2020, Jérémy Ferrari signe son grand retour avec son troisième spectacle traitant cette fois de la santé, « Anesthésie Générale ». Avec plus de 100.000 billets vendus avant démarrage, ce dernier one man show était de tout évidence le plus attendu de l’année. Encore en tournée actuellement, Jérémy a déjà fait près de 170 dates et une tournée des Zénith à guichets fermés, réunissant ainsi plus de 200.000 spectateurs en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada et DOM-TOM. Il finira sa tournée à Paris avec deux dates à l’Accor Arena (Bercy) après avoir déjà rempli à six reprises le Théâtre de la Mutualité et dix fois les Folies Bergère. Jérémy Ferrari

Votre billet est ici

AGEN AGORA – CENTRE DES CONGRES AGEN PARC DES EXPOSITIONS Lot-et-Garonne

38.0

EUR38.0.

Votre billet est ici