Au pays des doudous Spectacle théâtral et musical familial à partir de 1 an Théâtre Au bout des doigts Agen, samedi 27 janvier 2024.

La Fée des Doudous entend pleurer .

Ce sont les doudous oubliés à la crèche ou à l’école qui sont malheureux.

Toute la nuit seuls !

Quel malheur…

Fée des Doudous avec des mots simple et doux, saura rassurer Crassou, Mana, Teuteu, Douface et Tiboudou.

Interprétation Sylvie Laurent Pourcel.

Accompagnement Musical Baptiste Pourcel.

Théâtre Au bout des doigts 33 Impasse Dr et Madame Delmas

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine tabdsl@yahoo.fr



