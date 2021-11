Agea Project Rocher de Palmer, 20 mars 2022, Cenon.

Agea Project

Rocher de Palmer, le dimanche 20 mars 2022 à 20:30

Le tromboniste franco-italien Andrea Glockner et le guitariste turc Ege Akyildiz se sont rencontrés à l’Académie Nationale de Jazz de Sienne. Agea Project regroupe leurs compositions originales, mêlant à la guitare de l’un le son de l’euphonium du second. Inspirés par leurs influences respectives, les deux musiciens prennent plaisir à jouer ensemble, et partagent une énergie rock avec leurs complices du sextet. Les deux instruments -trombone à piston et tuba ténor- que l’on rencontre rarement dans le jazz, jouent l’équilibre avec la trompette et la guitare qui enchaine solos et accompagnement de la solide section rythmique, alternant effets électroniques et moments d’improvisation libre.

EN SAVOIR PLUS

Tarif unique : 10€

Agea Project, Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T20:30:00 2022-03-20T22:30:00