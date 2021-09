“Age Tendre & Music-Hall ” 60 th Salle des fêtes communale, 17 octobre 2021, Messas.

“Age Tendre & Music-Hall ” 60 th

Salle des fêtes communale, le dimanche 17 octobre à 16:00

**“AGE TENDRE & MUSIC HALL” 60th -** Formule piano/voix Un florilège de chansons françaises puisé dans le répertoire des plus grands interprètes de 1961 à 1969, Isabelle Aubret, Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour, ect … Ni rock, ni yéyé et pourtant des ballades qui swinguent et des slows incontournables de l’époque, pour un programme grand public à écouter ou à reprendre en chœur. Une création de l’Atelier de Nouchka Belline • Un duo professionnel – Durée du spectacle 1h30 Brigitte Lecoq est une artiste, créatrice de marionnettes et chanteuse, de la région Centre Val de Loire, reconnue pour ses interprétations justes et émouvantes, de Barbara notamment. Elle est accompagnée par Jacky Delance, pianiste renommé, compositeur et chef d’orchestre de célèbres émissions télé. • Une organisation de L’Amicale Sports et Loisirs de Messas – 45190

10 euros

Chansons françaises des années 60 – Piano/voix

Salle des fêtes communale Place Narcisse BRIDAULT – 45190 Messas Messas Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T17:30:00