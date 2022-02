Age Of Empires 4 : On continue en ligne ! La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La Médiathèque, le samedi 7 mai à 19:00

au travers d’une présentation de la campagne de Jeanne d’Arc, cette fois non pas sur Age of Empires 2 Definitive Edition, mais sur sa suite acclamée par les critiques, Age of Empires 4. Rendez-vous en ligne [ici](https://www.twitch.tv/mediatheques_orleans). En plus de l’animation jeu-vidéo en présentiel, nous souhaitions également vous proposer une alternative en ligne, directement sur notre chaîne Twitch.tv. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

2022-05-07T19:00:00 2022-05-07T22:00:00

