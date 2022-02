Age of Empires 2 Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Age of Empires 2 Médiathèque Maurice Genevoix, 4 mai 2022, Orléans. Age of Empires 2

Médiathèque Maurice Genevoix, le mercredi 4 mai à 14:30

Venez fêter la libération d’Orléans avec nous, aux côtés de Jeanne, dans ce scénario qui vous permettra de mieux connaître le siège orléanais qui a marqué l’histoire de France ! À partir de 10 ans. Session de jeu d’une heure par personne. Inscriptions au 02 38 68 45 45 En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/numerique/activites-numeriques).

0238684545

À l’occasion des Fêtes johanniques, les médiathèques d’Orléans vous proposent une nouvelle animation numérique autour du jeu vidéo de stratégie « Age of Empires 2. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Departement Loiret

Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Age of Empires 2 Médiathèque Maurice Genevoix 2022-05-04 was last modified: by Age of Empires 2 Médiathèque Maurice Genevoix Médiathèque Maurice Genevoix 4 mai 2022 Médiathèque Maurice Genevoix Orléans orléans

Orléans Loiret